Do nesreće je došlo na uglu ulica Omladinskih brigada i Bulevara heroja sa Košara, oko sat vremena posle ponoći. Povređeni su prevezeni u Urgentni centar, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći.

Beogradska Hitna pomoć intervenisala je noćas kod još tri saobraćajna udesa, u kojima su konstatovane lakše povrede. Ukupno je intervenisala 127 puta od toga je 17 intervencija bilo na javnim mestima. Intervencije su usledile uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema.

