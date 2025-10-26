Cela porodica poginula je noćas, a dve osobe teško su povređene u sudaru dva automobila noćas u Beogradu.
CRNO JUTRO U BEOGRADU: Mlada porodica poginula u saobraćajnoj nesreći, majka, otac i sinčić
Do nesreće je došlo na uglu ulica Omladinskih brigada i Bulevara heroja sa Košara, oko sat vremena posle ponoći. Povređeni su prevezeni u Urgentni centar, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći.
Beogradska Hitna pomoć intervenisala je noćas kod još tri saobraćajna udesa, u kojima su konstatovane lakše povrede. Ukupno je intervenisala 127 puta od toga je 17 intervencija bilo na javnim mestima. Intervencije su usledile uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema.
