Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u vremenu od 22.00 do 06.00 sati osetiće sledeći potrošači:

27/28.10.2025. godine – u delu rejona oivičenim Ulicom Džona Kenedija, Kejom oslobođenja, Novogradskom i Zlatiborskom ulicom,

28/29.10.2025. godine – u delu rejona oivičenim ulicama Novogradskom, Pregrevicom, Cara Dušana, Banatskom, Ugrinovačkom, Rada Končara i Prvomajskom,

29/30.10.2025. godine – u delu rejona oivičenim ulicama Zelengorskom, Zlatiborskom, Prvomajskom, Rada Končara, Ugrinovačkom, Vojnim putem, Kupreškom i Atanasija Pulje,

30/31.10.2025. godine – u naseljima Nova Galenika i Zemun Polje,

10/01.11.2025. godine – u naseljima Batajnica i Busije.

- U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Molimo potrošače da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Ekipe Beogradskog vodovoda će se truditi da radove obave u što kraćem roku, poručuju iz Vodovoda.

Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta.

Kurir.rs

