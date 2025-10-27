OD DANAS DO SUBOTE: Ispiranje vodovodne mreže u Zemunu, ovo je raspored!
Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u vremenu od 22.00 do 06.00 sati osetiće sledeći potrošači:
27/28.10.2025. godine – u delu rejona oivičenim Ulicom Džona Kenedija, Kejom oslobođenja, Novogradskom i Zlatiborskom ulicom,
28/29.10.2025. godine – u delu rejona oivičenim ulicama Novogradskom, Pregrevicom, Cara Dušana, Banatskom, Ugrinovačkom, Rada Končara i Prvomajskom,
29/30.10.2025. godine – u delu rejona oivičenim ulicama Zelengorskom, Zlatiborskom, Prvomajskom, Rada Končara, Ugrinovačkom, Vojnim putem, Kupreškom i Atanasija Pulje,
30/31.10.2025. godine – u naseljima Nova Galenika i Zemun Polje,
10/01.11.2025. godine – u naseljima Batajnica i Busije.
- U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Molimo potrošače da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Ekipe Beogradskog vodovoda će se truditi da radove obave u što kraćem roku, poručuju iz Vodovoda.
Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta.
Kurir.rs