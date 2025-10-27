DANAS BEZ STRUJE: Na spisku ovih 5 beogradskih opština
Spisak isključenja struje:
Palilula
09:00 - 16:00 Naselje DUNAVAC: DUNAVAC: BB,
Voždovac
09:00 - 17:00 Naselje RIPANj: BELA ZEMLjA: 4A-6,10-12B,18A-30B,34,50,5-7A,13,21,25-31,35A-37,43A,47-59,67, BRĐANSKA: 1, KAPETANA NIKOLE IVANČEVIĆA: BB,20-22,30, PRNjAVOR-PAVIĆEVAC: 4-10,1-3,9,25, PUT ZA GRABOVAC: 10G,28-36,52,70,1-3E,7,15-19,25-37, PUT ZA KALAJDžIĆE: 16-32,9,15-23,27,31-33,37,41, PUT ZA KLENjE: 24-30,34,29, PUT ZA KOVANLUK: 2-12,16,22,28,1-5,11-13, PUT ZA PAVIĆEVAC: bb,2-28A,32,36B,42-46,54-60,64B,70-72,82,86-86B,90B,94-98A,108-108V,1-25,29,33-37G,47,71,77,81, PUT ZA PAVIĆEVAC 1 DEO: 98A, PUT ZA TREŠNjU: 2-28,32-34B,1-11,15-19,23,27A-35,39-47,53-55A, PUT ZA TREŠNjU 1 DEO: 30, SREDNjI PRNjAVOR: 2-4,1-1Ž, STANOJLOVIĆA KRAJ: 2-6,1A-13, ŽEL STANICA KLENjE: bb,
Rakovica
08:30 - 14:00 BORSKA: 40,46-54,15-23,27-37, BOŽIDARA STOJANOVIĆA: 1, ČELEBIĆKA: 3-3, PRVE ŠUMAD BRIGADE: 24-26G,3,9, ROZE LUKSEMBURG: 2-2A,1-11, STANKA PAUNOVIĆA: 82A-82V, VAREŠKA: BB,11-61,65, Naselje MILjAKOVAC: 8 CRNOGORSKE BRIGADE: 2-14,
Novi Beograd
08:30 - 11:30 BULEVAR NIKOLE TESLE: 2, STARO SAJMIŠTE: bb,BB,6C,12-14,20A,1C, UŠĆE: bb,bb,bb,BB,bb,bb,bb,bb,bb,BB,bb,bb,6-6C,3,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Naseljeno mesto Stepojevac zaseok Lesendrići.
Kurir.rs