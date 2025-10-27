Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.

Koceljeva, srednja škola, autobus 8-10 časova

Koceljeva, Donje Crniljevo, autobus 11-15 časova

Lazarevac, Fabrika energetske opreme 9-15 časova

Palilula, Banka Poštanska štedionica a.d. 9-15 časova

Požarevac, Dom Crvenog krsta 8-14 časova

Smederevo, Sportska hala 8-14 časova

Šabac, Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija 9-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.