Sinoć oko 23.55 časova na Putu za Ada Huju došlo je do saobraćajne nesreće kada je automobil sleteo sa puta u Dunav.

Automobilom je upravljao muškarac, a na mestu suvozača je bila ženska osoba.

- Oni su uspeli da izađu iz vozila pre nego što je automobil sleteo - kaže izvor o nesreći na Adi Huji.

Kako se saznaje, na lice mesta je izašla Hitna pomoć i policija.

Kurir/Blic 

