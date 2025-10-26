Beograd
AUTOMOBIL SLETEO U DUNAV NA ADI HUJI Muškarac i žena uspeli da iskoče iz vozila u pokretu
Slušaj vest
Sinoć oko 23.55 časova na Putu za Ada Huju došlo je do saobraćajne nesreće kada je automobil sleteo sa puta u Dunav.
Automobilom je upravljao muškarac, a na mestu suvozača je bila ženska osoba.
- Oni su uspeli da izađu iz vozila pre nego što je automobil sleteo - kaže izvor o nesreći na Adi Huji.
Kako se saznaje, na lice mesta je izašla Hitna pomoć i policija.
Kurir/Blic
Reaguj
Komentariši