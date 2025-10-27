Slušaj vest

- U 6.16 časova iz Šangajske ulice dobijena je dojava da je devojčica 15-16 godina ispala iz autobusa. Dobro se završilo, ona je povredila glavu, ali povrede nisu kvalifikovane kao teška trauma, prevezena je u Urgentni centar", otkriva dr Ivana Stefanović.

Doktorka Ivana Stefanović iz Hitne pomoći istakla je da je protekla relativno mirna noć u Beogradu. Bilo je 120 intervencija, od toga 21 na javnom mestu i 3 pedijatrijska poziva.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, reč je o autobusu na liniji 703.

Protekle noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode, u kojima su lakše povređene dve osobe, koje su kolima Hitne pomoći prevezene u Urgentni centar na dodatnu dijagnostiku. Bilo je intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju, koje su vožene na odeljenje toksikologije VMA. Za medicinsku pomoć su se najviše javljali astmatičari i hipertenzičari, kao i kardiološki i onkološki pacijenti.

Posledice pomeranja sata

Doktorka Stefanović ističe da ekipa Hitne pomoći nije primetili nikakve dodatne teške traume, niti da se pogoršava zdravlje pacijenta zbog pomeranja sata i zimskog računanja vremena.

"Kažu neke studije da nam uvek ne prija pomeranje sata, ali to se ne može osetiti nakon par sati. Bitno je da poštujete svoj ritam, da odete na spavanje kada vam se spava, da budete dovoljno naspavani, ustanete na vreme", savetuje doktorka.

Dodaje, s druge strane, da je mnogo teže prihvatiti letnje računanje vremena, kada se sat pomera unapred i tada manje spavamo.

"Tada ima više saobraćajnih nezgoda, neispavani smo. Sada, proces prilagođavanja trajaće neko vreme, s toga moramo ranije da legnemo na vreme, kada nam se spava, a ne kada sat pokaže i poštujemo cirkadijalni ritam spavanja", savetovala je dr Stefanović za kraj.