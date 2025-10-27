Slušaj vest

Na 68. manifestaciji uzeće učešće 414 izlagača iz zemlje i inostranstva, koji će svoja izdanja predstaviti u halama 1, 1a, 2a i Hali 4 Beogradskog sajma, navodi se u saopštenju organizatora.

U subotu, 1. novembra, obezbeđen je besplatni ulaz na manifestaciju za svakog posetioca koji donese dve knjige, po sistemu „Jedan posetilac – dve knjige – jedna ulaznica“. Prikupljene knjige će se donirati bibliotekama u ruralnim područjima Republike Srbije.

Deo novca od svake prodate ulaznice, u subotu, 1. novembra, Beogradski sajam će donirati porodicama nastradalih u padu nadstrešnice u Novom Sadu, navodi se u saopštenju.

Radno vreme Sajma knjiga je od 10 do 20 časova.

Pojedinačna ulaznica je 400 dinara, ulaznica za grupne posete je 300 dinara, ulaznica za porodični dan je 1.200 dinara; parking za automobile je 200 dinara po satu.