– linija 3A će i dalje u smeru ka Kneževcu saobraćati trasom: Bulevar vojvode Mišića – Topčiderska ulica – Bulevar patrijarha Pavla i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka „Beogradu na vodi” saobraćati na trasi: Bulevar patrijarha Pavla – Ulica Teodora Drajzera – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Bulevar vojvode Putnika – Mostarska petlja – Savska i dalje na redovnoj trasi;

– vozila sa linije 49 će i dalje u smeru ka naselju „Stepa Stepanović” saobraćati na trasi: Paštrovićeva – Bulevar vojvode Mišića – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Putnika – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Neznanog junaka i dalje na redovnoj trasi, dok će u smeru ka Banovom brdu (zbog istovremenih radova u Neznanog junaka) saobraćati na trasi: Crnotravska – Raška – Mihaila Avramovića – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Bulevar vojvode Putnika – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića – petlja „Radnička” – Paštrovićeva i dalje na redovnoj trasi;

– u smeru ka Resniku vozila sa linije 94 će saobraćati sledećom trasom: Most na Adi – Bulevar vojvode Mišića – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Putnika – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Neznanog junaka i dalje na redovnoj trasi, dok će u smeru ka Novom Beogradu (zbog istovremenih radova u Neznanog junaka) saobraćati na trasi: Crnotravska – Raška – Mihaila Avramovića – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Bulevar vojvode Putnika – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića – petlja „Radnička” – Most na Adi i dalje na redovnoj trasi.