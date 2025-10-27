FAZA 4 U BULEVARU VOJVODE MIŠIĆA: Izmene u radu linija javnog prevoza zbog radova
Radovi podrazumevaju potpuno zatvaranje kolovoza Bulevara vojvode Mišića, na delu od zone raskrsnice sa Topčiderskom ulicom do zone raskrsnice sa Bulevarom patrijarha Pavla, zbog čega će vozila javnog prevoza saobraćati na sledeći način:
– linija 3A će i dalje u smeru ka Kneževcu saobraćati trasom: Bulevar vojvode Mišića – Topčiderska ulica – Bulevar patrijarha Pavla i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka „Beogradu na vodi” saobraćati na trasi: Bulevar patrijarha Pavla – Ulica Teodora Drajzera – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Bulevar vojvode Putnika – Mostarska petlja – Savska i dalje na redovnoj trasi;
– vozila sa linije 49 će i dalje u smeru ka naselju „Stepa Stepanović” saobraćati na trasi: Paštrovićeva – Bulevar vojvode Mišića – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Putnika – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Neznanog junaka i dalje na redovnoj trasi, dok će u smeru ka Banovom brdu (zbog istovremenih radova u Neznanog junaka) saobraćati na trasi: Crnotravska – Raška – Mihaila Avramovića – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Bulevar vojvode Putnika – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića – petlja „Radnička” – Paštrovićeva i dalje na redovnoj trasi;
– u smeru ka Resniku vozila sa linije 94 će saobraćati sledećom trasom: Most na Adi – Bulevar vojvode Mišića – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Putnika – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Neznanog junaka i dalje na redovnoj trasi, dok će u smeru ka Novom Beogradu (zbog istovremenih radova u Neznanog junaka) saobraćati na trasi: Crnotravska – Raška – Mihaila Avramovića – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Bulevar vojvode Putnika – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića – petlja „Radnička” – Most na Adi i dalje na redovnoj trasi.
Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća stajališta, navodi se u saopštenju.
Kurir.rs/Beograd.rs