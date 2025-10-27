Slušaj vest

Na dnevnom redu su predlozi odluka o utvrđivanju obima sredstava za obavljanje poslova Grada i gradskih opština i određivanju prihoda koji pripadaju Gradu, odnosno gradskim opštinama u 2025. godini i izmeni Odluke o budžetu Grada Beograda za 2025. godinu.

Odbornici će, između ostalog, odlučivati i o Predlogu odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2026. godinu, predlozima planova detaljne regulacije, kao i Predlogu odluke o izmenama i dopunama Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda.

Na dnevnom redu su i predlozi odluka o uspostavljanju saradnje između Beograda i Moskve i između Beograda i Taškenta.