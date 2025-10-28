Beograd
KOLAPS U BEOGRADU, KOLONE VOZILA NA SVE STRANE: Zbog pucanja vodovodne cevi, izmenjeno nekoliko autobuskih linija (foto)
Autobuske linije 15, 45, 81, 81L i 85 saobraćaju jutros izmenjenom trasom zbog pucanja vodovodne cevi u Vrtlarskoj ulici kod KBC Zemun, kažu iz GSP.
Nadležne službe rade na sanaciji problema.
Kolone vozila na sve strane
Kolone vozila formirale su se već na Gazeli u smeru ka gradu, a isti slučaj je i na Pančevačkom i Plavom mostu. Kolaps je i kod Autokomande. Saobraćaj je pojačan i na moto-putu ka Novom Beogradu.
