Vatrogasna brigada Beograd jutros je u 9.02 časova dobila poziv jer u Ulici Vjekoslava Kovača na Zvezdari izlazi dim iz zgrade vrtića.
POŽAR U VRTIĆU NA ZVEZDARI: Čim su videle dim, vaspitačice odmah evakuisale decu! Vatrogasci "doleteli" za 7 minuta, evo šta se dogodilo
Reč je o vrtiću "Plavi čuperak". Vatrogasci su na lice mesta stigli za samo 7 minuta a sva deca su u međuvremenu već bila evakuisana, vaspitačice su ih već izvele iz zgrade.
Ustanovljeno je da je došlo do požara na neonskom osvetljenju u kupatilu koje je počelo da dimi, a dim da se širi po zgradi vrtića.
Najvažnije, niko nije povređen, ni deca, ni osoblje.
Na licu mesta bila su 4 vozila sa 16 vatrogasaca a u pomoć odmah su pritekli i policajci iz PS Zvezdara.
Vatrogasci su potpuno ugasili požar i pretražili celu zgradu. Uviđaj je u toku.
