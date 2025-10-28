Slušaj vest

Reč je o vrtiću "Plavi čuperak". Vatrogasci su na lice mesta stigli za samo 7 minuta a sva deca su u međuvremenu već bila evakuisana, vaspitačice su ih već izvele iz zgrade.

Ustanovljeno je da je došlo do požara na neonskom osvetljenju u kupatilu koje je počelo da dimi, a dim da se širi po zgradi vrtića.

Najvažnije, niko nije povređen, ni deca, ni osoblje.

Na licu mesta bila su 4 vozila sa 16 vatrogasaca a u pomoć odmah su pritekli i policajci iz PS Zvezdara.

Vatrogasci su potpuno ugasili požar i pretražili celu zgradu. Uviđaj je u toku.