Reč je o vrtiću "Plavi čuperak". Vatrogasci su na lice mesta stigli za samo 7 minuta a sva deca su u međuvremenu već bila evakuisana, vaspitačice su ih već izvele iz zgrade. 

Ustanovljeno je da je došlo do požara na neonskom osvetljenju u kupatilu koje je počelo da dimi, a dim da se širi po zgradi vrtića.  

Najvažnije, niko nije povređen, ni deca, ni osoblje.

Na licu mesta bila su 4 vozila sa 16 vatrogasaca a u pomoć odmah su pritekli i policajci iz PS Zvezdara. 

Vatrogasci su potpuno ugasili požar i pretražili celu zgradu. Uviđaj je u toku.

