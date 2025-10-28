Slušaj vest

On je na današnjoj konferenciji za novinare kazao da će tome prethoditi i završetak uvođenja video-nadzora, do kraja ove ili početka naredne godine, i u svim vrtićima, poput onih koji je postavljen u školama.

Te stanice deo su bezbednosnog projekta Grada, i u planu je, kako je ranije saopšteno, da budu izgražena 104 takva objekta. Podsetio je da će svaka od tih stanica biti povezana sa tri do četiri škole i dva do tri vrtića i da će ih obilazati pripadnici gradskih službi. Kazao je i da su svi direktori škola potpisali saglasnost da obrazovne ustanove budu u tom sistemu.

Dosad je dvadesetak stanica urađeno u Beogradu kao i da su sve beogradske osnovne škole pokrivene video-nadzorom, iza koga stoji Grad Beograd.

- Imamo službu koja njih obilazi u toku dana...Velika bi šteta bila da to ne završimo u sledećih par meseci, jer će na svaku komunalnu bezbednosnu stanicu biti vezano tri do četiri škole ili dva do tri vrtića i posebna mobilna ekipa koja će tri do četiri škole nadgledati i obilaziti, naročito u vreme kada su tu deca, rekao je Šapić.

Dodao je da će u vrtićima biti više od 12.000 kamera i naglasio da će decu u vrtićama snimati grad Beograd.

- Sada znamo ko prati našu decu i ko snima našu decu. Snima Grad Beograd, službe grada. Inače, svi direktori škola, da znate, su potpisali saglasnost da žele da budu deo toga. A kod direktora škola imate ljude različitog političkog opredeljenja. Ne postoji ni jedna škola koja nije potpisala da želi da bude u našem sistemu, u bezbednosnom sistemu, dodao je Šapić.

Novogodišnji vaučeri za decu do sredine decembra, vrednosti po 10.000 dinara

Gradonačelnik Šapić je danas potvrdio i da će i ove godine biti dodeljiveni takozvani novogodišnji vaučeri za svu decu Beograda do 19. godina starosti, ali u iznosu 10.000 dinara, a ne 6.000 koliko je bilo do sada i da će biti dostupni najkasnije do sredine decembra.

- Novogodišnji vaučeri su raspisani. Znate da smo ih sa 6.000 dinara podigli na 10.000 dinara. To nije mala razlika. To vam je sa više od 20 miliona evra koliko je grad plaćao prošle godine stiglo na blizu 40 miliona evra koliko će morati da se plati ove godine", kazao je Šapić na današnjoj konferenciji dodavši da bi najkasnije početkom ili sredinom decembra, sve škole trebalo da dobiju svoje vaučere.

U planu potpuna obnova Zelenog venca

Gradonačelnik Šapić je kazao da infrastrukturni radovi u centru grada idu svojim tokom i da će se raditi i na uređenju šetališta i ivičnjaka i istakao da je u planu za sledeću godinu potpuna rekonstrukcija Zelenog venca, kao i da se očekuje da novi Savski most bude gotov, kao što je i planirano, do proleća 2027. godine.

- Evo krenuću od centra grada, tu sam vam rekao prošli put da ćemo nastaviti, onog momenta kad smo završili sve radove da može da se pusti normalno saobraćaj, da ćemo nastaviti sa uređenjem šetališta, ivičnjaka. Pokušaćemo zelenilom da oplemenimo prostor....

Najavio je da će početi manji radovi na okretnici kod Doma vojske: - Tu planiramo da deo gde ulaze autobusi izolujemo samo za autobuse, da napravimo jednu vrstu zaštićene okretnice za autobuse, a da će automobili, koji su do sad tu prolazili, moći da kroz Francusku ulicu skrenu desno što dosada nije moglo...

Šapić je podsetio da je u toku estetsko uređenje Terazija sa što više zelenila.

Za Zeleni venac plan je da se potpuno rekonstruiše podzemni prolaz tj. da izgleda kako je izgledao pre 50 godina. To bi bio plan za sledeću godinu: - Pričamo o potpunom renoviranju čitavog Zelenog venca i dole od stanice gde staju autobusi preko čitavog podzemnog prolaza...

- Što se tiče Savskog mosta radovi idu svojim tokom. Za sada nemamo nikakvih naznaka da bi oni trebali da probiju one osnovne i početne rokove kojima sam vam govorio, a to je neki početak 2027. godine ili proleće 2027. godine bude da bude pušten za saobraćaj, rekao je Šapić i dodao da će rekonstrukcija u ulicama Kneza Miloša, Balkanskoj, Sarajevskoj, Nemanjinoj krenuti na proleće naredne godine.

- Što se tiče Mihajla Pupina iskoristili smo, ne samo da presvučemo ulicu, nego da napravimo četiri nova proširenja. Praktično smo čitav Bulevar Mihajla Pupina proširili, jer je tu bio problem, tamo gde su raskrsnice i gde su skretanja ulevo, zaključio je Šapić.