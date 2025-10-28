Slušaj vest

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da će biti ukinuto skretanje ulevo na raskrsnicama u Beogradu gde god je to moguće i naveo da će to saobraćaj učiniti bezbednijim i protočnijim.

Šapić je kazao da bi ishod saobraćajne nesreće na Novom Beogradu, u kojoj je stradala tročlana porodica, bio drugačiji da je na toj raskrnici bio kružni tok i da nije bilo skretanja ulevo.

Šapić najavljuje promene u saobraćaju Beograda Foto: Boba Nikolić

- Pokušavamo da uradimo ono što je, inače, tendencija u čitavom svetu, po pitanju skretanja levo. Da nije bilo tog skretanja ulevo u Ulici heroja sa Košara, verovatno bi to troje ljudi danas bilo živo. Verujem da je ta saobraćajna nesreća pogodila svakoga ko je video šta se desilo - rekao je Šapić na konferenciji za novinare u Starom dvoru.

Dodao je da postoje raskrsnice gde se ne može ukinuti skretanje ulevo, ali da će biti ukinuto gde god je moguće jer je, kako je rekao, to bezbednije za saobraćaj.

- Da ne pričamo o tome da je tu bio kružni tok, da taj (vozač) ne bi mogao da vozi 150 na sat. Podsmevali su se što pravimo kružne tokove i stavljamo semafore, a semafori su standard već 20 godina u Evropi. A da biste učinili saobraćaj protočnim, morate ga učiniti i bezbednim. Uvodićemo standarde koji su odavno u svetu, a to je da se što manje skreće levo, jer to čini saobraćaj bezbednim i protočnim, što više jednosmernih ulica... Tako da ćemo nešto toga vrlo brzo početi da primenjujemo - kazao je Šapić, a preneo Tanjug.