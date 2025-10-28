Slušaj vest

Kako je saopštila Filharmonija, oktobarski koncerti su rasprodati, a novi ciklus će biti održan od 15. do 18. decembra.

Kako su najavili organizatori, ove sezone će najmlađa publika, sa svojim roditeljima, moći da sluša "Album za mlade" kompozitora Petra Čajkovskog, koji je nastao po uzoru na ciklus klavirskih minijatura "Dečije scene" Roberta Šumana.

"U njima će uživati brojne bebe u sali Beogradske filharmonije koja se ponovo pretvara u najveseliju muzičku igraonicu gde se bebe slobodno prepuštaju muzici uz igru", piše u saopštenju.

Kurir.rs/Beta

