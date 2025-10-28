U Beogradskoj filharmoniji počinje prvi ciklus koncerata za bebe do dve godine starosti, koji će biti održan od 29. do 31. oktobra.
NOVA SEZONA KONCERATA ZA BEBE NIJE NI POČELA A VEĆ RASPRODATA! Prvi sastanak u Beogradskoj filharmoniji zakazan za 29. oktobar
Kako je saopštila Filharmonija, oktobarski koncerti su rasprodati, a novi ciklus će biti održan od 15. do 18. decembra.
Kako su najavili organizatori, ove sezone će najmlađa publika, sa svojim roditeljima, moći da sluša "Album za mlade" kompozitora Petra Čajkovskog, koji je nastao po uzoru na ciklus klavirskih minijatura "Dečije scene" Roberta Šumana.
"U njima će uživati brojne bebe u sali Beogradske filharmonije koja se ponovo pretvara u najveseliju muzičku igraonicu gde se bebe slobodno prepuštaju muzici uz igru", piše u saopštenju.
Kurir.rs/Beta
