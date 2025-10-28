Slušaj vest

Bahati napad dogodio se danas oko 16 časova u Žarkovu na raskrsnici Ace Joksimovića i Ratka Mitrovića, kada je nepoznati muškarac nasrnuo na vozača gradskog autobusa.

Kako se saznaje, muškarac je u vozilu marke "bmw" blokirao raskrsnicu i počeo da dobacuje vozaču autobusa na liniji 50, a zatim je izašao iz automobila i fizički nasrnuo na čoveka kroz prozor autobusa.

- Zaista bahato. On je kolima uleteo u raskrsnicu i počeo da dobacuje nešo vozačima iz oba autobusa, a kada mu je čovek odgovorio, on ga je napao! Svi smo ostali šokirani - ispričao je očevidac.

Za sada nije poznato da li je ovaj incident prijavljen policiji, kao ni epilog celog događaja.