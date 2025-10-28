Slušaj vest

Bahati napad dogodio se danas oko 16 časova u Žarkovu na raskrsnici Ace Joksimovića i Ratka Mitrovića, kada je nepoznati muškarac nasrnuo na vozača gradskog autobusa.

Kako se saznaje, muškarac je u vozilu marke "bmw" blokirao raskrsnicu i počeo da dobacuje vozaču autobusa na liniji 50, a zatim je izašao iz automobila i fizički nasrnuo na čoveka kroz prozor autobusa.

- Zaista bahato. On je kolima uleteo u raskrsnicu i počeo da dobacuje nešo vozačima iz oba autobusa, a kada mu je čovek odgovorio, on ga je napao! Svi smo ostali šokirani - ispričao je očevidac.

Za sada nije poznato da li je ovaj incident prijavljen policiji, kao ni epilog celog događaja.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaPOSVAĐALI SE ZBOG PRVENSTVA PROLAZA, PA NASTAO HAOS! Vozač "golfa" nakon svađe u Resniku potegao nož
366451_250407.00_13_41_17.Still001.jpg
PlanetaPUCANO NA ŠKOLSKI AUTOBUS U PAKISTANU! Napadač ciljao vozača, a ubio DVOJE DECE, šest osoba ranjeno
ap-pakistan-policija01.jpg
BeogradNAPADNUT VOZAČ GSP BEOGRAD: Zadobio povrede glave, prevezen u Urgentni centar
whatsapp-image-20240101-at-9.53.26-am-2.jpg
DruštvoVOZAČI U STRAHU OD MISTERIOZNE ŽENE! Osvanulo upozorenje: Zaleće se na automobile i kamenuje! Pobegli smo kad je krenula ka nama!
profimedia0340840173.jpg