Za više od 16.000 dece u pripremnom predškolskom programu u državnim i privatnim vrtićima u Beogradu organizovani su besplatni časovi engleskog jezika. O ovoj temi je za Euronews Srbija govorila gradska sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu Aleksandra Čamagić.

Na početku razgovora je napomenula da je ovo treća godina da se program organizuje. Dodala je da je program besplatan kao i materijal koji je za njega potreban.

"Kurs je počeo 1. oktobra, trajaće osam meseci, odnosno deca će imati 64 časa. Deca će imati i jedno testiranje gde će se proveriti njihovo znanje", kazala je.

Objasnila je da će časove držati diplomirani profesori engleskog jezika.

"Takođe, materijali, odnosno učbenici i sve ostalo što je potrebno, su kreirani sa posebnom pažnjom u skladu sa programom za prvi razred. Želeli smo da to bude na jednom visokom nivou, nalik na kurseve koji se već održavaju u nekim privatnim školama", istakla je.

Napomenula je da će deca imati dva časa nedeljno i da će se kurs završiti do kraja juna.