Zemun

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Zemun, danas će od 9 do 19 sati bez vode ostati potrošači u Svetosavskoj i Dubrovačkoj ulici.

Zvezdara

Radovi su planirani i na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, zbog čega će sutra od 8 do 24 sata bez vode ostati potrošači u naselju Veliki Mokri Lug.

Za najnužnije potrebe obezbeđene su auto-cisterne s vodom za piće, a apeluje se na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

Kurir.rs/Beograd.rs

