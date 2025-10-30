DANAS BEZ STRUJE U DELOVIMA OVIH 10 OPŠTINA: Beograđani, dobro pogledajte da li ste na spisku
Spisak isključenja struje
Vračar
08:30 - 14:00 ĐORĐA VAJFERTA: 20-26,19-23A, HADžI-MELENTIJEVA: 30-32,40-66,31-33,37A-59,63-67, INTER BRIGADA: 36-46,50-54,58A-64,68,31-63,69-75A, JUŽNI BULEVAR: 19, LAMARTINOVA: 42-44,48-48,33,43-49, MIHAILA GAVRILOVIĆA: 2-6, MORAVSKA: 2-10,1-7, PETRA KOČIĆA: 6-12F/8,3-3,
Zvezdara
09:00 - 12:00 Naselje V.MOKRI LUG: CVETANOVA ĆUPRIJA: 105Nj-107J,
09:00 - 17:00 BOSE CVETIĆ: 1-7, JOVANKE RADAKOVIĆ: BB,2-2A,6-12,20-20,24A-28,1-7A,11,21A-23, LADNE VODE: 2-22B,1-5,11-15,19-23, MIROSLAVA JOVANOVIĆA: 2-10,1-11, PREDRAGA VASIĆA: 24-26,19,23-25, Naselje MIRIJEVO: VITEZOVA K.ZVEZDE: 37,
Voždovac
08:00 - 12:00 PETROVDANSKA 1 PRILAZ: 8, VOJVODE STEPE: 476-520,538,499-553,557A-559B, Naselje JAJINCI: BRDSKA: BB,4,8-18,24,30,34-36,1-11, KALEMARSKA 1 PRILAZ: 16-18,11M, Naselje KUMODRAŽ: HRIZANTEMA: 4-8D,9, JORGOVANA: 8-8B,1-1V, KALEMARSKA: 2-14,1-11,15-23,27-29, KOSOVSKIH BOŽURA: 2-26,1-3,19-21, LjUBIČICA: 2-2B,6-12,16,1-7,11-13, MAGNOLIJA: 4,10-18,22,1-27,31, MAJSKA: 2-14,5-19, OKTOBARSKA: 2-12,1-11, RUŽA: 2-24,36-38A,1-3,7-31, ŠLjIVARSKA: 2-26,3A-13,17,23D-23E, TOPOLA: 5, TORLAČKI VIS: bb,2-36,1-5,9-19,23-29V,35, ŽIVOTE MARINKOVIĆA: 4B,
23:00 - 03:00 Naselje PINOSAVA: NOVA 3: 190-198,210,216-222,230-230O,236,242-242O,262-270O,274-276G,298,
Rakovica
23:00 - 03:00 Naselje RESNIK: ALEKSANDRA VOJINOVIĆA: 86-100,148,190-216,220-222,226,230,236-238,242,256-278A,147-147Z,151-159V,
Novi Beograd
08:30 - 13:30 JURIJA GAGARINA: 197,205-205,211,219-219B,225-231A,241-241,247,
Grocka
09:00 - 14:00 Naselje LEŠTANE: KRUŽNI PUT: 36B,15-17V,
Obrenovac
08:30 - 14:00 Naselje Grabovac: GRABOVAČKI DRUM: 9, KOD EKONOMIJE: 10, Naselje Stubline: ALEKSANDRA SIMIĆA: 24, DORĆOLA: 65, JADRANSKI KRAJ: 12B,16,20A-20B,34,38B-40A,48A,312A,334A,338A,434-434E,446B,1000BB,5,15A,21A-21B,27,31-33B,37,331B,339,445B-445D, KOD ŽELEZNIČKE STANICE: 463A, LAZAREVIĆA KRAJ: 314,347A, LAZIĆA PUT 1. DEO: 38,52A,312-314,318A,322F-324A,338B-342,3C,319-321A,327,335,339-341,1111, NADVOŽNjAK: BB,10-12B,20C-20D,5-11,413D,431F,435B, POLjOPRIVREDNO DOBRO: 3, PUT ZA GRABOVAC: 8G-10B,9A, SADžAKOVIĆA KRAJ: 39A, SAVIĆA KRAJ: 16,68-72,286,432C,65-75B,93A, SELO: 17,21, SREMČEVIĆA KRAJ: 0,408,435A-437,445B,455, STUBLINE: 6,10-14,20-22,26-38,48-52,68,312,318,322-324,332-334,338-344,436,442,494,1-3,7-15,19-19,23-25,29,35,49,63-71,75,93A,317-319,323-325,329-333,337-339,343,433-437,441-443, VALjEVSKI PUT - CENTAR: 2-4B,8-14,18,60A,120,322,432-432G,440A-444,1-7,11-11G,15E,31,35,391C,431-433A,443-445C, ZARIĆA KRAJ: 316,322C-322G,326,330A,321,325, ŽUTO BRDO: 8C-10,7A,11C-13C, Naselje Veliko polje: DONjI KRAJ: 13, ĐURIĆA KRAJ: 39A, GORNjI KRAJ: 8,26B,40-40V,48B,52,1,5,13E,21G,39D-41D,45B-47, JEVTIĆA KRAJ: 41-41Đ, KOD PRUGE: 14Đ,48B,13B-15K,45G,53D-53G, KOD RAMPE: 13-13G, NEMA NAZIVA ULICE: 46-48A,52,7,47,53,59, SREDNjI KRAJ 1. DEO: 8,3,41,49,53-55, STEVANA BODNAROVA: 4A-4E,8,41-41E, VELIKO POLjE: 220, Naselje ZVEČKA: BRAĆE JOKSIĆA: 162-170A,174-178,184-228,232-238A,242-242A,246-250A,256A-258A,264-264B,268,276,300,31A,149-151B,155-163,169-171,175,189,197, LUG: 5,13, STARA PRUGA: 15G, ULICA 4: 2-2A,6-8A,1,7, ULICA 5: 2-6C,5-7, ULICA 6: 6, ULICA 7: 4,8,12,92,1,9, ULICA 8: 1-5, ULICA 9: 2A-6,12,1-13, ULICA 10: 8,192,1, ULICA 11: 1-3A,7-7A,11-17, ŽIVE BORJANOVIĆA: 62-68,
Mladenovac
08:00 - 12:00 Naselje VLAŠKA: VLAŠKO POLjE: BB,
09:00 - 14:00 Naselje DUBONA: ĆUPRIJSKA: 4,1-5, DUBONA: 18A,22,30A,34,62,114,120A,126,136,146,154A,182A,236,256A,330-332,380-380A,406,1046,1264,7-7B,25,33,61-63,109,141B,145,183,211A,241A,343,395, LIPARSKA: 11, PARINAČKA: 2, PRVOMAJSKA: ,8,24,30,64,68-70,78,82,90-98,102-116A,122,144,150,57,89-91,99-103,107-119A,137, PUT GLIŠIĆA: 6, RIBNIČKA: 12,5, VELjKOVA: 28,32,36,40,66,7,43,53,61, VODOVODSKA: 4-6,
Surčin
08:00 - 14:00 Naselje SURČIN: BAŠTOVANSKA: 266,280-280,284-290,237-241,245b-249, CARA DUŠANA: 36, DR JOVANA RAŠKOVIĆA: 3, GETEOVA: 4, VINOGRADSKA: BB,2p,43a-43c,47c-47d, VOJVOĐANSKA: bb,366-372o,376b,396,359d,363B-365,369-369d,
Lazarevac
09:00 - 14:00 Naseljeno mesto Veliki Crljeni, zaseok Simića kraj.
09:00 - 15:00 Opština Ljig: Naseljeno mesto Štavica zaseok Kula.
08:00 - 17:00 Opština Ljig: Naselejeno mesto Šutci zaseok Mlin.
