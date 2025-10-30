Slušaj vest

JKP "Parking servis" je po deveti put osnovnim školama donirao nastavna sredstva u okviru akcije "Đačko parking-mesto". Ove godine, domaćin svečanog uručenja bila je Opština Stari grad, na kojoj se nalazi sedam škola koje su akcijom obuhvaćene.

Direktor JKP "Parking servis" Andrija Čupković je rekao da su školama, koje se nalaze na području zonskog sistema parkiranja i koje su obuhvaćene akcijom "Đačko parking-mesto", u devetom ciklusu donirana nastavna sredstva vredna čak 4 miliona dinara.

- Iz godine u godinu, "Parking servis" apeluje na vozače da parkiraju vozila na posebno obeleženim "đačkim" parking-mestima, jer prihod od plaćanja parkiranja na njima ide osnovnoj školi koja se nalazi u blizini. Na taj način, "Parking servis" namenski preusmerava sredstva, kojima vozači plaćaju parkiranje, za obrazovne ustanove - rekao je Čupković.

U ime Preduzeća, izvršni direktor Nikola Krajnović pozdravio je prisutne direktore osnovnih škola i izrazio zadovoljstvo što će im uručiti donaciju nastavnih sredstava. Vidno uzbuđen, jer je otac jednog predškolca, poželeo je da kroz ovu akciju „Parking servis“ još puno godina podiže kvalitet nastave i pomaže đacima i zahvalio direktorima škola na trudu koji ulažu kako bi unapredili obrazovni proces.

JKP "PARKING SERVIS" - Uručenje donacije u akciji "Đačko parking mesto"

Direktori su odabrali, a 35 škola i njihovi đaci ove godine dobili su 9 interaktivnih tabli, 16 projektora, 16 multifunkcionalnih štampača, 7 računara sa monitorima, 7 razglasa i jedan video bim.

Kroz akciju "Đačko parking mesto", škole su od 2015. godine donacijom dobile opremu vrednu više od 26 miliona dinara i to: 120 interaktivnih tabli, 182 projektora, 62 multifunkcionalna štampača, 39 računara sa monitorima, 10 video-bimova, 32 razglasa i jedan fotoaparat.

"Parking servis" već devet godina donacijom nastavno-tehničke opreme povećava kvalitet nastave u osnovnim školama sa područja zonskog sistema parkiranja, a škole su zahvalne ovom društveno-odgovornom preduzeću na poklonima i trudu uloženom u realizaciju same akcije.