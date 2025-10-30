Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.

  • Lazarevac, RB Kolubara, Sušara 9-15 časova
  • Loznica, Vukov dom kulture 10-15 časova
  • Obrenovac, Crveni krst 9-14 časova
  • Smederevo, Sportska hala 8-14 časova
  • Smederevska Palanka, kod fontane, autobus 10-16 časova
  • Tutin, Kuća mira 10-15 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradNOĆ U BEOGRADU: Zbrinuti povređeni iz dve saobraćajke, Beograđane najviše mučila astma
hitna-pomoc-noc-1.jpg
BeogradKako se realizuje besplatni engleski za predškolce u Beogradu: Program traje osam meseci, objavljeni detalji
Aleksandra Čamagić.jpg
BeogradDRAMA U ŽARKOVU Vozač BMW blokirao raskrsnicu i nasrnuo na vozača gradskog autobusa
autobus ,gradski prevoz ,saobraćaj
BeogradNOVA SEZONA KONCERATA ZA BEBE NIJE NI POČELA A VEĆ RASPRODATA! Prvi sastanak u Beogradskoj filharmoniji zakazan za 29. oktobar
bgf-koncerti-za-bebe--foto-marko-djokovic.jpg