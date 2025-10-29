Slušaj vest

Svi koji su u popodnevnim i večernjim časovima prošli privatnim ili gradskim prevozom po prestonici, uverili su se da su na ulicama Beograda neverovatne saobraćajne gužve — kakve dugo nisu viđene.

Naime, kako se vidi na "naxi-kamerama" u 18 časova najgušće je na Gazeli, gde su se stvorile ogromne kolone vozila, a kako se može videti — vozila mile po putu.

Između dve autobuske stanice je neophodno i do pola sata, javljaju čitaoci.

Gužve u Beogradu, 29. oktobar

Gužve su primećene i na Brankovom mostu u smeru ka Terazijskom tunelu, na Autokomandi, Mostu na Adi i u Ulici Jurijana Gagarina.

Popodnevni špic je svakidašnji za Beograd, te se savetuje oprez i strpljenje vozačima.