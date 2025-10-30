Beograd
NOĆ U BEOGRADU: 5 osoba povređeno u 4 saobraćajne nezgode
Pet osoba lakše je povređeno u četiri saobraćajne nezgode koje su se tokom noći dogodile u Beogradu.
Kako kažu iz Hitne pomoći, jedna povređena osoba zbrinuta je na licu mesta, a četiri osobe su prevezene na VMA.
Hitna pomoć imala je tokom noći 98 intervencija na poziv građana, od kojih je 14 bilo na javnom mestu. Za pomoć su najčešće zvali hronični pacijenti, zbog povišenog pritiska i bola u grudima.
