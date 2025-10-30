Slušaj vest

Potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) i šef odborničke grupe Miloš Pavlović na konferenciji za medije u Skupštini grada Beograda rekao je da 1. novembar nije običan datum, te da oni danas, 30. oktobra, neće učestvovati na sednici.

Nije sporno da je našu zemlju pogodila strašna tragedija kada je 1. novembra prošle godine pala nadstrešnica u Novom Sadu i kada je živote izgubilo 16 ljudi.

Sednica Skupštine grada Beograda Foto: Petar Aleksić

Ono što jeste je što opozicija na sramotan način pokušava da pridobije simpatije naroda i "gađa" ih emotivno jer su i sami svesni da iz dana u dan gube podršku i to malo ljudi što ih je podržavalo.

Na prvi pogled, nekome može da izgleda da je ovaj gest gest empatije i solidarnosti, ali kada se bar malo promisli jasno je da se radi o još jednom političkom performansu i pokušaju da se tragedija upotrebi kao alat za prikupljanje jefitinih političkih poena.

1/38 Vidi galeriju Sednica Skupštine grada Beograda i protest apotekara Foto: Petar Aleksić

Pošta žrtvama se može odati na nekoliko dostojanstvenih načina, a bojkot sednice Skupštine ni u jednom slučaju nema veze sa tim niti sa saosećanjem, već samo sa bežanjem od odgovornosti opozicije i suočavanjem sa problemima i njihovim rešavanjem.

Nije prvi put da deo opozicije pokušava da tragedije pretvori u politički marketing, niti je prvi put da traže "moralne razloge" svaki put kada im "gori pod nogama".

Apotekari pokušali da uđu

Dok je Miloš Pavlović lažno moralisao, isped se odvijala prava drama.

Predstavnici Apoteke Beograd pokušali su da uđu na sednicu, ali im obezbeđenje nije doblili.

U međuvremenu se oglasio i gradonačelnik BeogradaAleksandar Šapić.

Protest zaposlenih Apoteke Beograd ispred Skupštine grada Izvor: Petar Aleksić

On je poručio danas zaposlenima u apotekarskoj ustanovi "Beograd", koji su najavili jednodnevni štrajk zbog nepostajanja uslova i sredstava za rad, da se obrate svom rukovodstvu i predsedniku Skupštine Grada Beograda Nikoli Nikodijeviću, u vezi sa rešavanjem problema, jer su, kako je istakao, svi negovi predlozi za pomoć - odbijeni.

Šapić: Odbili su sve moje predloge

- Apoteke Beograd su godinama u problemu. Subvencionišu se direktno iz budžeta Grada Beograda. Sve što sam imao da kažem o Apotekama Beograd sam kazao pre godinu dana. Tada sam predložio da se, poput Novog Sada i drugih gradova u Srbiji, uđe u koncesiju ili privatizaciju - rekao je na on na konferenciji za novinare.

Podsetio je da je nuđeno i da opozicija predloži direktora iz svojih redova, što je opozicija odbilla, a ni zaposleni nisu hteli da predlože direktora.

1/15 Vidi galeriju Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić Foto: Boba Nikolić

- Nudili smo im sva moguća rešenja, nijedno nisu prihvatili. Ipak, platili smo sve dugove koje su imali prema dobavljačima - dodao je Šapić.