Slušaj vest

Iz dva beogradska naselja - Sremčice i Belog Potoka - prethodnih dana stižu uznemirujuća upozorenja ženama i devojkama. Naime, meštani ta dva beogradska naselja tvrde da na ulicama u njihovom komšiluku vreba manijak.

Navodno, on u večernjim satima, vreba u mračnim i zabitim delovima, te uhodi i prati devojčice, devojke i žene.

Kako kažu stanovnici tih delova Beograda, manijak ne bira godište, na meti su mu i mlađe i starije osobe ženskog pola, a bira mračna ili slabo osvetljena mesta za svoje napade.

Navodno, u Sremčici se dogodio i napad na jednu devojku, koja je uspela da se odbrani i pobegne. Žitelji Sremčice kažu, piše Blic, i da se u delu naselja koji se zove Sokače pre tri dana dogodio poslednji zabeleženi napad, kada je manijak počeo da prati jednu devojku u neosvetljeni deo naselja.

Pokušao je i da je napadne, ali srećom devojka je uspela da pobegne. Sokače je inače, kako kažu meštani, prečica od glavnog puta do dela naselja koji zovu Bare.

Jedan deo Sokačeta nije osvetljen, u tom delu sa obe strane postoji i obraslo šiblje, kažu lokalci.

- Osetila je hrapave ruke, miris cigara... Ja sam išao sa svojim ocem, ja sam išao tamo sa lampom, pokušao sam da nađem. Ja sam proveo neko vreme, nekih 2-3 sata, kako se zove u tom Sokačetu, pre par dana... u nadi da čekam nekoga, da nekoga nađem, ali naravno ništa se nije desilo, niko nije bio tu, tako da to je bilo samo pogrešno vreme, pogrešno mesto u pogrešnom momentu - priča jedan od meštana.

Prema rečima drugog taj potez noću "nije ni za muškarca da prođe".

- To je totalno neosvetljen deo i svakako, evo sad se desilo, pitanje, možda se desi opet i verovatno treba nešto uraditi povodom tog dela tu, da se osvetli, možda neke kamere da se postave - priča drugi stanovnik Sremčice.

Upozorenje kruži društvenim mrežama

Meštani Belog potoka takođe su svojim internim grupama pre nekoliko dana poslali poruku i upozorenje o muškarcu koji navodno vreba žene i devojčice u tom naselju.

Kako je objašnjeno, na meti manijaka su uglavnom ženske osobe bez obzira na starosnu dob. U upozorenju je istaknuto da devojčice, devojke i žene pripaze i da manijak ima brkove, nosi kapuljaču, prati devojčice koje se uveče vraćaju kući i smeši im se.

Meštani Belog Potoka tvrde i da su pre tri dana u jednoj od kuća pronašli pomenutog muškarca i predali ga nadležnim organima.