Slušaj vest

Odbornici Skupštine Beograda usvojili su danas rebalans budžeta i više odluka koje se odnose na povećanje administrativne takse, poreza na imovinu, a dali su saglasnost i na programne poslovanja i raspodelu dobiti više komunalnih preduzeća.

Budžet Grada Beograda rebalansom je podignut za 1,4 milijarde dinara, pa će iznositi ukupno 206,5 milijardi.

"Od tog iznosa budžetu grada Beograda pripašće 190 milijardi dinara, dok će 16 milijardi iznositi budžeti gradskih opština", rekla je na sednici Skupštine zamenik načelnika Gradske uprave Katarina Čubrić.

Utvrđeni budžet za ovu godinu bio je 187 milijardi, od čega je budžet grada Beograda bio 171,5 milijardi, a gradskih opština nešto više od 15 milijardi dinara.

"Budžet grada je minimalno podignut prihodima od 1,4 milijarde dinara. Budžeti gradskih opština su povećani 248 mliliona kroz transfere Grada i Republike", rekla je Čubrić.

Dodala je da su iz gradske kase povećana izdvajanja za programe JKP Zelenilo i JKP Beograd-put, za finansiranje boravka dece u predškolskim ustanovama, za finansiranje nekih sportskih takmičenja, javnog prevoza.

Lokalne administrativne takse za narednu godinu će, prema njenim rečima biti povećane, odnosno usklađene sa indeksom rasta cena, pa će biti veće 2,9 odsto od čega će se u budžet prihodovati oko 240 miliona dinara.

Porast poreza na imovinu na osnovu porasta cena nekretnina biće, kako je rekla pet do 5,45 odsto.

Procena je, kako je navela, da će prihodi u budžet po tom osnovu biti povećani za oko 1,1 milijardu dinara u 2026. godini.

Ona je rekla da, kada je reč o rebalansu poslovanja javnih preduzeća, Grad je povećao subvencije GSP za 600 miliona dinara, JKP Zelenilu za 72 miliona dinara, JKP Javno osvetlenje za 49 miliona dinara, za redovno održavenje puteva dodatna sredstva su jedna milijarda dinara, za Sportsko-rekreativni centar 25 maj-Milan Gale Muškatirović subvencija je pet miliona dinara, a za Pionirski grad 17 miliona dinara.

Prema rečima Tatjane Popović iz Direkcije za građevinsko zemljište za uređivanje građevinskog zemljišta predviđeno je 11,5 milijardi dinara.

"Najznačajnije je rešavanje imovinsko-pravnih odnosa za šta je predviđeno 3,6 milijardi dinara, a odnosi se na izgradnu metroa za prvu i drugu liniju, za depo na Makiškom polju, izgradnju mosta preko Save, infrastrukturnog koridora za međunarodnu izložbu Ekspo 2027, od Novog Beograda do Surčina", rekla je Popović.

Navela je da je za saobraćajnice biti izdvojeno 937 miliona dinara i da će se nastaviti započeti projekti na izgradnji vodovoda i kanalizacije.

Odbornici usvojili odluku o prosečnoj ceni kvadrata u Beogradu

Odbornici Skuštine grada usvojili su danas Izmenu Odluke o lokalnim administrativnim taksama, Odluku o utvrđivanju prosečne cene kvadrata odgovarajuće nepokretnosti na teritoriji Grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2026. i Odluku o izmeni Programa uređivanja i dodeli gradskog građevinskog zemljišta za 2025.

Foto: Petar Aleksić

Gradska sekretarka za finansije Katarina Čubrić, obrazlažući Izmenu Odluke o lokalnim administrativnim taksama, koja se donosi za narednu godinu do 31. oktobra tekuće godine, rekla je da su praktično uskladili lokalne administrativne takse prošlogodišnje sa indeksom rasta potrošačkih cena na malo za poslednji mesec.

Što se tiče odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada za utvrđivanje poreza na imovinu, gradska sekretarka je navela da će povećanje poreza za iduću godinu biti 5 - 5,45 odsto.

Istakla je da se ta odluka, u skladu sa zakonom, donosi do 30. novembra i podsetila da se utvrđivanje prosečnih cena za porez na imovinu, donosi na osnovu cena ostvarenih u prometu odgovarajućih nepokretnosti u zonama, kojih Grad Beograd ima 14.

"Tako da je cena nepokretnosti utvrđena na osnovu podataka Sekretarijata za javne prihode da je značajno porasla cena nepokretnosti, naročito stanova, a najmanji je porast kod stambenih kuća i poslovnog prostora. Tako da je u proseku porast na imovinu oko nekih 5 do 5,45 odsto", navela je Čubrić.

Predstavnica gradske Direkcije za građevinsko zemljište Tatjana Popović obrazlažući izmene i dopune Odluke o uređivanju i dodeli građevinskog zemljišta, rekla je da će one omogućiti nastavak svih važnih infrastrukturnih projekata u Beogradu.

Popović je istakla da se Odluka o uređivanju i dodeli gradskog zemljišta uvek menja kada se radi rebalans budžeta, zato što se program usklađuje sa opredeljenim sredstvima iz budžeta grada Beograda.

Odbornici Skupštine grada uvojili su i Rešenje o davanju saglasnosti na program poslovanja više javnih preduzeća za 2025. godinu.

Gradska sekretarka za finansije Katarina Čubrić rekla je da se izmene programa rade kada se rade izmene planova nabavke, odnosno javnih investicija.