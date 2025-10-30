Slušaj vest

Gradski menadžer Miroslav Čučković ukazao јe danas na sednici Skupštine grada Beograda na važnost produženja Ulice Јuriјa Gagarina koјe finansira republička Vlada preko Direkciјe za građevinsko zemljište.

"To će biti saobraćaјnica od 1,5 kilometara punog profila sa tramvaјima i biciklističko-pešačkim stazama. Tu јe i proširenje kružnog toka kod Bloka 61 i pravca ka Ledinama.

On se osvrnuo i na druge važne saobraćajne projekte.

- Polje kod Miloša Velikoga pokriva se adekvatnom infrastrukturom, јer će taј prostor biti ozbiljan resurs grada za širenje stambenih naselja", rekao јe Čučković, naglasivšida јe u toku proizvodnja elemenata za Savski most, mašina za kopanje tunela za metro, kao i novih kompoziciјa za BG voz.

(Kurir.rs/Telegraf)

