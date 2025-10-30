Slušaj vest

Ekipe „Gradske čistoće” rade u svom punom kapacitetu, a tokom prvog vikenda u novembru sugrađani će svoje nepotrebne kabaste predmete i elektronski otpad iz svojih domova moći da ostave pored najbližih kontejnera ili ispred svojih dvorišta, odakle će ih ekipe „Čistoće” u najkraćem roku ukloniti.

Tradicionalno, JKP „Gradska čistoća” svakog prvog vikenda u mesecu već dve decenije sprovodi akciju besplatnog transporta kabastog i elektronskog otpada sa beogradskih ulica, pa će tako biti i tokom dana vikenda, 1. i 2. novembra, saopšteno je iz ovog preduzeća.

Prioritet u odnošenju nepotrebnih predmeta iz domaćinstava tokom akcije imaju sugrađani koji raspolažu većim količinama otpada. Potrebno je da sugrađani o količini otpada i lokaciji na kojoj će ga odložiti obaveste Servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11-0-11, radnim danima od 7 do 22 časa i subotom od 8 do 14 časova, ili na brojeve telefona pogona „Gradske čistoće” u opštinama u kojima žive, i to radnim danima i prvog vikenda u mesecu od 6 do 13.30 časova.

„Čistoća” apeluje na sugrađane da ovu akciju iskoriste, kako se ova vrsta otpada ne bi gomilala pored kontejnera na beogradskim ulicama ili drugim javnim površinama ostalim danima u mesecu, kada se usluga transporta ove vrste otpada naplaćuje.

Ostalim danima u mesecu građani mogu na dva načina odložiti svoj kabasti i elektronski otpad. Mogu ga sami odneti na pogon JKP-a „Gradska čistoća” u opštini u kojoj žive svakog radnog dana od 8 do 13.30 časova. Ostalim radnim danima Beograđani mogu pozvati ekipe „Gradske čistoće” i obavestiti ih o količini otpada i mestu na kojem su ga odložili. Ekipe ovog preduzeća će doći i ukloniti kabasti i elektronski otpad sa prijavljenih lokacija, ali ostalim danima ova usluga se naplaćuje po cenovniku vanrednih usluga, koji se može naći na zvaničnom sajtu preduzeća.

Brojevi telefona opštinskih pogona JKP-a „Gradska čistoća”:

– Stari grad – 011/3281-084,

– Zvezdara – 011/2412-192,

– Palilula – 011/2752-625,

– Vračar – 011/3835-026,

– Voždovac – 011/2882-916,

– Savski venac – 011/2883-701,

– Čukarica – 011/3570-650,

– Rakovica – 011/3591-364,

– Novi Beograd – 011/2603-383 i

– Zemun – 011/6610-722.