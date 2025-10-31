Manifestacija „Bum market” biće održana u subotu, 1. novembra, od 9 do 16 časova na pijaci „Zemun”, najavili su iz Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske pijace”.
bogata ponuda
BUM MARKET: Ovog vikenda na Zemunskoj pijaci
Osim u bogatoj ponudi poljoprivrednih i neprehrambenih proizvoda, posetioci će u okviru „Bum marketa” moći da uživaju i u izboru ručno rađenih igračaka, ženskog i muškog nakita, torbi, dekupaža, heklanih stvari, slika, kao i u bogatom izboru prirodne kozmetike, navodi se u saopštenju.
Beogradske pijace na ovaj način pružaju podršku ženskom preduzetništvu, ali i raznovrsnu ponudu zemunske pijace čine bogatijom.
Kurir.rs/Beograd.rs
