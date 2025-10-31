Slušaj vest

Osim u bogatoj ponudi poljoprivrednih i neprehrambenih proizvoda, posetioci će u okviru „Bum marketa” moći da uživaju i u izboru ručno rađenih igračaka, ženskog i muškog nakita, torbi, dekupaža, heklanih stvari, slika, kao i u bogatom izboru prirodne kozmetike, navodi se u saopštenju.

Beogradske pijace na ovaj način pružaju podršku ženskom preduzetništvu, ali i raznovrsnu ponudu zemunske pijace čine bogatijom.

Kurir.rs/Beograd.rs

