DANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Na listi delovi ovih 8 opština
Spisak isključenja struje
Vračar
08:30 - 12:30 HADžI-RUVIMOVA: 15, MAKSIMA GORKOG: 1, MILEŠEVSKA: 2-6,3-7,11, MLATIŠUMINA: 14-30,19-27, SINĐELIĆEVA: 26-32,36-40,17,21-25, TRNSKA: 20,3A-11, Naselje BEOGRAD: SINDJELIĆEVO SOKAČE: 1-1A,
Zvezdara
09:00 - 17:00 COCINA: 2-22, PANTE SREĆKOVIĆA: 2, SEVERNI BULEVAR: 6-8,7-25, VELjKA DUGOŠEVIĆA: 24-26,36-38,42-44,9,13,17-25V/2,
Palilula
09:00 - 12:00 Naselje BORČA: ANDROVAČKA: 4-8,5-7,11,15-17,23, MIHAILA PETROVIĆA: 10-12, MILjKA TANASIJEVIĆA: 2-8,12-14,1-9,15, PAULjA MATEJIĆA: 2-6, POPOVA BARA N 1402: 2-4B,30-34,3-5A,9-27, PUT ZA OVČU: 8D-8G,14M-16D,20,24-24A,3B-3V,25,39-47, ŽIVKA SLAVNIĆA: 2,6,1-21, ZORANA MILANOVIĆA: 4-14,22-26,3-7,15-19, Naselje BORČA - Guvno: MIHAILA PETROVIĆA: 2A,7-17,23-25A, Naselje BORČA - Popova Bara: POPOVA BARA N 1402: 8-26,
Voždovac
08:30 - 14:00 BULEVAR OSLOBOĐENjA: BB,351-353,379-381,385-387,391,399B-401V, PAUNOVA: 79-85G, Naselje BANjICA: PORODICE TRAJKOVIĆ: 16A-24N,30Đ-30G, Naselje JAJINCI: BULEVAR JNA: bb,4-12A,1-7,15-25A,33Lj-33N, KOLONIJA: 2-20,26-38,44A,1-85, RADOMIRA MARKOVIĆA: 4A-18,1-7, SAVE JOVANOVIĆA: 53A-53Ž, SLOBODANA JOVIĆA: 2-26,30Đ-32E,40-44,1-33C,37-51,
11:00 - 13:00 Naselje BELI POTOK: AVALSKA: 56-76B, BULEVAR PATRIJARHA GERMANA: 92-94,154,168,266-268,274-278,41,53-75,159-165, DRAGIŠE VITOŠEVIĆA: 2-4A,1-1C, NARODNOG FRONTA: 2-2A, Naselje PINOSAVA: BULEVAR PATRIJARHA GERMANA: 2-16,54-54A,64-86D,90-92,180a,184,190,1,5-9A, HRASTOV ZAPIS: 2,6-32,36-52,56,72,1-13,17-23,27-35, JAROSLAVA ČERNOG: 1A,19, NOVA 1: 2A-6,1-3,7-13,17-25A,29, NOVA 2: 2-16A,20-58,62-64,68-74,1-51, NOVA 3: 10-90,96-188A,7C-57,61-105,109-129,133-155B,169,181A,189A-189B, NOVA 4: 2-8,24,5-15, NOVA 5: 2,6-14A,18-32,1-9,13, NOVA 6: 2-16Ž,20-32A,58,1-15A,23,31, NOVA 8: 2-4,8-10,14-18,22-28,1-7,11-37, NOVA 9: 2-28,32,1-13,17-33, NOVA 10: 2-22,28-38,1-45P,53-57, NOVA 12: 2-12,16A-20,1-5, NOVA 13: 2-14,1-15, SEČANjSKA: 68, ZORANA ZONIĆA: 2-4,8,1A-13, Naselje SELO RAKOVICA: JAROSLAVA ČERNOG: 2-38A,44,50D,62A-64,80-82,86-90A,94,7-9a,13-17b,21-25,35-37,41-49,55-57,61-63a,67,71,77A-77v,85a,89-89v,
23:00 - 03:00 Naselje PINOSAVA: NOVA 3: 190-198,210,216-222,230-230O,236,242-242O,262-270O,274-276G,298,
Rakovica
09:00 - 13:00 GRAMBERGOVA: 1-3, SLAVKA RODIĆA: 2-24,30A-30B,3,11-13,17, Naselje SENjAK: ŽELjKA ŠIJANA: 6-6b,
23:00 - 03:00 Naselje RESNIK: ALEKSANDRA VOJINOVIĆA: 86-100,148,190-216,220-222,226,230,236-238,242,256-278A,147-147Z,151-159V,
Novi Beograd
08:30 - 12:30 GANDIJEVA: 85-101V,
Zemun
09:30 - 10:30 Naselje UGRINOVCI: DR ĐORĐA ŠUICE: 54,51, ZEMUNSKA: 250-252J,256-256a,268A-268V,301-301B,
11:30 - 12:30 Naselje BATAJNICA: KRALjA MIHAILA ZETSKOG : 48-52,45-47,51-69G, RATARSKA: 1-39, ŠIMANOVAČKA: 2-40,1-55,
Lazarevac
09:00 - 15:00 Naseljeno mesto Štavica zaseok "Kula"
