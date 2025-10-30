Slušaj vest

U MUP-u su juče istakli da je za njih ova gužva bila "neobjašnjiva" i da je na ulicama bio neuobičajeno veliki broj automobila.

Tokom celog dana u Beogradu su bile velike gužve. Najveća je bila na Novom Beogradu, gde je saobraćaj otežan i zbog radova na Bulevaru Mihajla Pupina koji traju već nekoliko nedelja. Trenutno se radi na delu trake u smeru ka centru grada.

Upravo zbog toga, veće je opterećenje i na moto-putu (nekada deo auto-puta kroz Beograd), kao i na mostu Gazela. U špicu je kolona koja se protezala duž moto-puta bila dugačka oko devet kilometara.

Autokomanda je juče takođe bila u kolapsu, a do večernjih sati, kolone vozila su se protezale na svim prilazima tom delu grada.

"Gužva neobjašnjiva"

Saobraćaj je celog dana bio otežan ne samo na svim ključnim saobraćajnicama i većim raskrsnicama nego i u sporednim ulicama.

Tokom večeri, gužva na Brankovom mostu je minula, dok se na Gazeli broj vozila smanjio tek posle 22 sata.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je RTS-u da je gužva za njih bila "neobjašnjiva" i da je juče na ulicama bio neobično veliki broj automobila.

Ni udruženja taksista nemaju bolji odgovor – tvrde da u odnosu na prethodne dane nema novih radova koji bi mogli da objasne zašto je u Beogradu bila tolika gužva.