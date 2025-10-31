Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.

  • Vladimirci, Debrc, autobus 9-14 časova
  • Lazarevac, Baroševac, Polje D, montažni plac 9-14 časova
  • Novi Beograd, Delta City, autobus 13-17 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradSTRAVIČAN PRIZOR U GROCKOJ: Automobil prevrnut nasred puta, zastoji u saobraćaju (FOTO)
gužva shutterstock_151963727.jpg
BeogradU BEOGRADU SINOĆ BIO KOLAPS KAKAV SE DUGO NE PAMTI: Gužve bile nesnosne, kolona duga kilometrima, a iz MUP poručili - "Neobjašnjivo!"
Gazela.jpg
BeogradVAŽNO OBAVEŠTENjE ZA POSETIOCE GROBALjA NA ZADUŠNICE – POSEBAN REŽIM ZA ULAZAK MOTORNIM VOZILIMA NA GROBLjA
Aplikacija Novo groblje 089.jpg
BeogradPROŠIRUJE SE JEDAN KRUŽNI TOK U BEOGRADU: U toku proizvodnja elemenata za Savski most, a ova važna ulica biće produžena
kružni tok.jpg