Dvojica razbojnika su danas pokušali da opljačkaju zlataru Bošković u centru Zemuna. 

Naime, kako se navodi na Instagram stranici "192_rs", oni su pokušaj pljačke izveli oko 14.30 časova, a kako se može videti sa lica mesta razbili su izlog zlatare

Međutim, kada su shvatili da su privukli previše pažnje počeli su da beže!

- Policija intenzivno traga za njima. Ukoliko imate bilo kakve informacije obavestite policiju - dodaje se ispod podeljenih fotografija. 

Trenutno nije poznato da li je nešto ukradeno iz objekta

Kurir.rs

