Transfuzija krvi
Pokažite humanost tamo gde je najpotrebnija! Dajte dobrovoljno krv i spasite nekome život! Vaše malo znači puno!
Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.
- Voždovac, Stadion Shopping Centar, autobus 13-17 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
Kurir.rs
