Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju na Bulevaru Mihajla Pupina, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Milentija Popovića do kružnog toka kod TC "Ušće", od 31. oktobra, od 22 časa, do 3. novembra, do 6 časova, kao i na Bulevaru vojvode Mišića od 3. do 20. novembra, doći će do izmene režima rada 35 linija javnog prevoza, najavljeno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi na redovnom održavanju na Bulevaru Mihajla Pupina podrazumevaju zauzeće desne kolovozne trake, gledano u smeru ka gradu, zbog čega će vozila javnog prevoza saobraćati na sledeći način:

Vozila na linijama 16, 65, 67, 71, 72, 75, 77, 78, 83, 15N, 95N, 706N i 707N će u smeru ka Novom Beogradu i Zemunu saobraćati na svojim redovnim trasama (linija 83 u skladu sa radovima u Dobrovoljačkoj ulici), dok će u smeru ka gradu saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom ušće, Bulevarom Nikole Tesle, Bulevarom Mihajla Pupina i dalje na svojim redovnim trasama (linije 78 i 83 u skladu sa radovima na Starom savskom mostu)

Vozila na linijama 27E, 35, 68, 95, EKO 1, 18N, 72N, 603N i E6 će u smeru ka Novom Beogradu saobraćati na svojim redovnim trasama, dok će u smeru ka gradu saobraćati ulicama Milentija Popovića, Ušće, Bulevarom Nikole Tesle, Bulevarom Mihajla Pupina i dalje svojim redovnim trasama

Vozila sa linija 16, 71, 72, 75, 78, 83, 15N, 95N, 706N i 707N će, umesto stajališta "Šest kaplara" (#363) – smer ka gradu, koristiti stajalište "Šest kaplara" (#2114).

Radovi na Bulevaru vojvode Mišića

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju na Bulevaru vojvode Mišića, od 3. do 20. novembra doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi podrazumevaju zatvaranje kolovoza Bulevara vojvode Mišića, na delu od zone raskrsnice sa Bulevarom patrijarha Pavla do zone raskrsnice sa Topčiderskom ulicom (leva saobraćajna traka, gledano u smeru ka petlji "Careva ćuprija"), kao i leve kolovozne trake Bulevara vojvode Mišića, na delu od zone raskrsnice sa Topčiderskom ulicom do tramvajskih šina.

Tokom izvođenja radova, Bulevar vojvode Mišića će na delu od zone raskrsnice sa Bulevarom patrijarha Pavla do zone raskrsnice sa Topčiderskom ulicom biti dvosmeran za saobraćaj, dok će na delu od zone raskrsnice sa Topčiderskom ulicom do tramvajskih šina biti dvosmeran za saobraćaj, uz naizmenično propuštanje regulisano privremenim semaforima.

Linija 3A će u smeru ka Kneževcu saobraćati Bulevarom vojvode Mišića, Topčiderskom, Bulevarom patrijarha Pavla i dalje na redovnoj trasi. U smeru ka Beogradu na vodi, vozila će saobraćati na svojoj redovnoj trasi, a vozila sa linija 49 i 94 u ovom delu će u oba smera saobraćati na svojim redovnim trasama, a dalje u skladu sa radovima u Ulici neznanog junaka.

Privremeno se u oba smera ukidaju stajališta "Topčiderski park".