Deo opštine Stari grad i naselje Progar u Surčinu ostaće bez vode zbog radova.
isključenja vode
OVA 2 DELA BEOGRADA U PONEDELJAK SU BEZ VODE: Čak i centar grada, spremite zalihe, česme suve od ujutru do uveče
Slušaj vest
Beogradski vodovod najavio je da će zbog radova u opštini Stari grad u ponedeljak 3. novembra, od 8.30 do 18, bez vode ostati potrošači u delu Bulevara despota Stefana.
U saopštenju se precizira će se to dogoditi potrošačima koji žive na adresama sa neparnim brojevima, od Gundulićevog venca do ulice Džordža Vašingtona.
Istog dana, zbog radova u opštini Surčin, od 9 do 20, bez vode će ostati potrošači u naselju Progar.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši