Beogradski vodovod najavio je da će zbog radova u opštini Stari grad u ponedeljak 3. novembra, od 8.30 do 18, bez vode ostati potrošači u delu Bulevara despota Stefana.

U saopštenju se precizira će se to dogoditi potrošačima koji žive na adresama sa neparnim brojevima, od Gundulićevog venca do ulice Džordža Vašingtona.

Istog dana, zbog radova u opštini Surčin, od 9 do 20, bez vode će ostati potrošači u naselju Progar.

Kurir.rs/Beta

