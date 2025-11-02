Slušaj vest

Ona je primljena u bolnicu jer se nagutala dima i ima opekotine na gornjem delu tela.

Požar je buknuo u kuhinji, dok je spremala večeru, kada se zapalila hrana na šporetu. Cela kuhinja je izgorela.

Vatrogasci su brzom intervencijom stavili požar u Kaluđerici pod kontrolu, nakon čega su, prilikom pretraživanja prostorija zahvaćenih plamenom, pronašli staricu koju su izneli iz kuće u svesnom stanju.

(Kurir.rs/Telegraf)

