U požaru koji se juče dogodio u kući u Kaluđerici povređena je M. S. (70).
Drama
OTKRIVEN UZROK POŽARA U KALUĐERICI: Vatrogasci upali u kuću, probijali se kroz dim - u sobi zatekli staricu!
Slušaj vest
Ona je primljena u bolnicu jer se nagutala dima i ima opekotine na gornjem delu tela.
Požar je buknuo u kuhinji, dok je spremala večeru, kada se zapalila hrana na šporetu. Cela kuhinja je izgorela.
Vatrogasci su brzom intervencijom stavili požar u Kaluđerici pod kontrolu, nakon čega su, prilikom pretraživanja prostorija zahvaćenih plamenom, pronašli staricu koju su izneli iz kuće u svesnom stanju.
(Kurir.rs/Telegraf)
Reaguj
Komentariši