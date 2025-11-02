Beograd
NEDELJA VEČE, A SVUDA ŠPIC kakvo je stanje u saobraćaju u Beogradu: Haos na Gazeli, ali i na ovim mestima! Koristite alternativu (FOTO)
Velika saobraćajna gužva stvorila se u predvečernjim časovima na Ibarskoj magistrali kod Meljaka.
Foto: Printscreen/Naxikamere
Kako se navodi na društvenim mrežama, sve se pomera za milimetar ka centru Beograda.
Foto: Printscreen/Naxikamere
Gužva je i na Gazeli, a saobraćaj je gušći i na Autokomandi.
Foto: Printscreen/Naxikamere
Slična situacija je i na auto-putu Novi Beograd, ali i na Slaviji.
Foto: Printscreen/Naxikamere
Kurir/Telegraf
