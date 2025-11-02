Slušaj vest

Velika saobraćajna gužva stvorila se u predvečernjim časovima na Ibarskoj magistrali kod Meljaka.

Foto: Printscreen/Naxikamere

Kako se navodi na društvenim mrežama, sve se pomera za milimetar ka centru Beograda.

Foto: Printscreen/Naxikamere

Gužva je i na Gazeli, a saobraćaj je gušći i na Autokomandi.

Foto: Printscreen/Naxikamere

Slična situacija je i na auto-putu Novi Beograd, ali i na Slaviji.

Foto: Printscreen/Naxikamere

Kurir/Telegraf

