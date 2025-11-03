Beograd
PROMENA REŽIMA RADA JAVNOG PREVOZA Evo kako će od sutra saobraćati ova linija u Beogradu
Zbog izvođenja treće faze radova JKP „Beograd put“-a, na redovnom održavanju kolovoza u ulici Bulevar vojvode Mišića (od raskrsnice sa ulicom Bulevar Patrijarha Pavla do raskrsnice sa ulicom Topčiderska) u periodu od 03.11. do 20.11.2025. godine doći do promene u radu linije 3A:
▪ Linija 3A će u smeru ka Kneževcu saobraćati po sledećem režimu: Bulevar vojvode Mišića - Topčiderska - Bulevar Patrijarha Pavla i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Beogradu na vodi saobraćati redovnom trasom.
STAJALIŠTA:
Privremeno se ukidaju autobuska stajališta:
- „Topčiderski park“, u oba smera
- „Dom garde 1“ i „Topčiderska okretnica“ u smeru kka Kneževcu
