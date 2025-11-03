Slušaj vest

Zbog izvođenja treće faze radova JKP „Beograd put“-a, na redovnom održavanju kolovoza u ulici Bulevar vojvode Mišića (od raskrsnice sa ulicom Bulevar Patrijarha Pavla do raskrsnice sa ulicom Topčiderska) u periodu od 03.11. do 20.11.2025. godine doći do promene u radu linije 3A:

▪ Linija 3A će u smeru ka Kneževcu saobraćati po sledećem režimu: Bulevar vojvode Mišića - Topčiderska - Bulevar Patrijarha Pavla i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Beogradu na vodi saobraćati redovnom trasom.

STAJALIŠTA:

Privremeno se ukidaju autobuska stajališta:
-  „Topčiderski park“, u oba smera

-  „Dom garde 1“ i „Topčiderska okretnica“ u smeru kka Kneževcu

