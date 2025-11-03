Slušaj vest

Mladić (19) teško je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u 21.56 na uglu ulice Omladinskih brigada i bulevara Zorana Đinđića.

Devojka (19) zadobila je lakše povrede, saopšteno je iz Hitne pomoći. Oni su sanitetom prevezeni u bolnicu Bežanijska kosa.

Pored toga dogodile su se i još dve saobraćajne nezgode u kojima nije bilo ozbiljnije povređenih učesnika. 

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 131 put od toga 24 intervencije su obavljene na javnim mestima. Bilo je više slučajeva trovanja alkoholom i sve osobe u alkoholisanom stanju su vožene na odeljenje toksikologije VMA.

Pomoć lekara najviše su tražili hronični bolesnici sa kardikovaskularnim oboljenjima, astmatičari, psihijatrijski i onkološki bolesnici.

Kurir.rs

