NOĆ U BEOGRADU: Tinejdžer (19) teško povređen na Novom Beogradu, pomoć lekara najviše tražili astmatičari, psihijatrijski i onkološki bolesnici
Mladić (19) teško je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u 21.56 na uglu ulice Omladinskih brigada i bulevara Zorana Đinđića.
Devojka (19) zadobila je lakše povrede, saopšteno je iz Hitne pomoći. Oni su sanitetom prevezeni u bolnicu Bežanijska kosa.
Pored toga dogodile su se i još dve saobraćajne nezgode u kojima nije bilo ozbiljnije povređenih učesnika.
Ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 131 put od toga 24 intervencije su obavljene na javnim mestima. Bilo je više slučajeva trovanja alkoholom i sve osobe u alkoholisanom stanju su vožene na odeljenje toksikologije VMA.
Pomoć lekara najviše su tražili hronični bolesnici sa kardikovaskularnim oboljenjima, astmatičari, psihijatrijski i onkološki bolesnici.
