Slušaj vest

Najviše gužvi ovog jutra u jutarnjem špicu ima na Gazeli i Autokomandi, dok saobraćaj na Brankovom teče bez zastoja u smeru ka gradu dok u smeru ka Novom Beogradu nema nikakvih gužvi.

Radovi na delu Bulevara Mihajla Pupina, na potezu kod Hajata, juče su završeni tako da nema preusmeravanja već sav saobraćaj direktno ide na kružni tok pred Brankovim mostom.

Na Pančevcu nema ni gužve ni zastoja.

1/5 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere

Kvar tramvaja u Jurija Gagarina

U novobeogradskoj centralnoj ulici Jurija Gagarina u blokovima jutros je došlo do kvara tramvaja zbog čega je tramvajski saobraćaj u smeru ka Novom Beogradu bio u zastoju, ali to je brzo otklonjeno.

Sav ostali GSP saobraćaj ide normalno - ukupno 1.465 vozila - od čega 1.275 autobusa, 127 tramvaja i 63 trolejbusa.

AMSS: Jutarnja magla, saobraćaj pojačan unutar gradova

Saobraćaj u Srbiji odvija se po smanjenoj vidljivosti zbog jutarnje magle i umerenog je intenziteta van gradova, ali pojačan unutar gradskih sredina, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Zastoja nema ali su mogući na deonicama gde se zbog radova i aktuelnih izmena u saobraćaju vozi usporenije. Nema zadržavanja na naplatnim stanicama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za teretna. Kamioni i šleperi na prelazu Šid na izlazu iz zemlje čekaju četiri sata, a na prelazima Batrovci i Kelebija po tri sata, dodao je AMSS.