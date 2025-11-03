Slušaj vest

Ispiranje i radovi trajaće od ponedeljka, 3. novembra, do subote, 8. novembra, saopštavaju iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode od 22 do 6 sati osetiće sledeći potrošači:

– 3/4. novembar – u blokovima 44, 45 i naselju Dr Ivana Ribara,

– 4/5. novembar – u blokovima 61, 62, 63 i delovima Bloka 64,

– 5/6. novembar – u naseljima Surčin, Dobanovci, Ugrinovci i Grmovac,

– 6/7. novembar – u naselju Bežanijska kosa, mesnoj zajednici 3 i na potezu od naselja Surčin do raskrsnice za Bečmen i Jakovo i od raskrsnice na potezu Bečmen–Petrovčić,

– 7/8. novembar – kod raskrsnice naselja Jakovo–Boljevci–Progar.

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Iz „Vodovoda” apeluju na potrošače da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Bez vode na Starom gradu

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Stari grad, u ponedeljak, 3. novembra, od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u delu Bulevara despota Stefana – neparni brojevi (od Gundulićevog venca do Džordža Vašingtona).

Bez vode u Surčinu

Istoga dana, zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Surčin, od 9 do 20 sati bez vode će ostati potrošači u naselju Progar.

Bez vode na Savskom vencu

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Savski venac, u utorak, 4. novembra, od 8 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Slovenskoj, Dobropoljskoj, Oblakovskoj, Dinarskoj, Dr Milutina Ivkovića, Prilepskoj, Surduličkoj, Fabrisovoj, Gornjačkoj i Zvečanskoj.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a iz „Vodovoda” apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011. Obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.