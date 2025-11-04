Delovi centralne beogradske opštine Savski venac danas su bez vode.
DANAS BEZ VODE I CENTAR BEOGRADA: Česme suve od 8 do 18 sati
Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Savski venac, u utorak, 4. novembra 2025. godine, od 8 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:
Spisak isključenja vode
Slovenska,
Dobropoljska,
Oblakovska,
Dinarska,
Dr Milutina Ivkovića,
Prilepska,
Surdulička,
Fabrisova,
Gornjačka i
Zvečanska.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
