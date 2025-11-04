Slušaj vest

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Savski venac, u utorak, 4. novembra 2025. godine, od 8 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

Spisak isključenja vode

Slovenska, 

Dobropoljska,

Oblakovska,

Dinarska,

Dr Milutina Ivkovića,

Prilepska,

Surdulička,

Fabrisova,

Gornjačka i

Zvečanska.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs

