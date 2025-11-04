Beograd
AUTO UDARIO DEVOJČICU (9) NA PEŠAČKOM PRELAZU: Teška nesreća ispred škole u Rakovici
Slušaj vest
Devojčica (9), učenica OŠ "Nikola Tesla" povređena je u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila jutros oko 8 časova u beogradskoj opštini Rakovica, u Ulici Starca Milije.
Prema prvim informacijama, devojčicu je na obeleženom pešačkom prelazu udario automobil "zastava 10" kojim je upravljao Milivoje M. (79). Dete je zadobilo povrede levog kuka i zbrinuto je od strane lekara.
Policija je odmah izašla na mesto nesreće, a uviđaj je u toku radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.
Reaguj
Komentariši