Dobrovoljno davanje krvi danas na ovim mestima, 5. novembar
Transfuzija krvi

Pokažite humanost tamo gde je najpotrebnija! Dajte dobrovoljno krv i spasite nekome život! Vaše malo znači puno!

mladić pokazuje na flaster na ruci nakon davanja krvi
mladić pokazuje na flaster na ruci nakon davanja krvi Foto: Shutterstock
Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.

  • Lazarevac, RB Kolubara, Centralni remont 9-15 časova
  • Novi Beograd, Telekom Srbije 9-15 časova
  • Petrovac, Crveni krst 9-14 časova
  • Savski venac, Ugostiteljsko-turistička škola 14-17 časova
  • Šabac, Kulturni centar 9-15 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

