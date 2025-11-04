Slušaj vest

Tradicionalno ribolovačko takmičenje KUP Beograda u disciplinama plovak i fider održano je prošlog vikenda na Adi Ciganliji.

Manifestaciju je i ove godine organizovala "Asocijacija Sportskih Ribolovaca Beograda" uz neizostavnu podršku i saradnju sa JP "Ada Ciganlija".

Takmičenja su bila zakazana za 10 sati, ali su pripreme za ista počinjala ranom zorom.

Silna oprema izranjala je iz torbi.

Takmičenje na Adi Ciganliji Foto: Privatna arhiva

Postavljane su stolice, podešavni štapovi, pripremala se prehrana, a glavni začin u celoj priči bila je dobra atmosfera.

Minule subote u disciplini plovak, snagu i umeće odmerilo je ukupno 8 ekipa sa po 3 člana.

Najbolji ulov imala je ekipa Turbine kojoj je pripala prva pozicija.

Drugo mesto zauzeo je tim Jolly, dok se na trećem našao Eko Trofej.

Dan kasnije “štapove su ukrstili" timovi fider discipline.

Osam ekipa nadmetalo se za “zlatni trofej”, koji je nakon duge “borbe” pripao timu MGP Obrenovac.

Drugo mesto osvojio je Energo Tim 1, dok je "bronzu" poneo Energo Tim 2.

Pobednici su proglašeni, a nagrade dodeljene.

Iskrene čestitke ređale su se jedna za drugom, dok su se uporedo razmenjivali najpametniji saveti.

Pakovanje opreme se polako završavalo, ali drugovanje nije.

Na kraju krajeva, ribolov nije samo sport, nego i udica koja na površinu izvlači sve ono najbolje... Najbolje raspoloženje, druženje i smeh..ono što se ceni više od bilo kakve medalje ili trofeja.. i ono zbog čega su u ovoj disciplini baš svi pobednici.

