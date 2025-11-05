Slušaj vest

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Novi Beograd, u sredu, 5. novembra 2025. godine, od 08.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u delu Ulice Tadije Sondermajera, parna i neparna strana (od broja 1 do broja 11).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna.

Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Još jedna opština bez vode

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u sredu, 5. novembra 2025. godine, od 08.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

  • Novice Cerovića,
  • Kladovska,
  • Knjaževačka i
  • Lovranska.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradBEZ VODE OD 8 DO 18 ČASOVA Žitelji ove beogradske opštine da spreme zalihe - proverite da li ste na spisku
shutterstock_462560710.jpg
BeogradBEZ VODE DANAS OVAJ DEO BEOGRADA: Česme suve od 9 do 14 sati, spremite zalihe
shutterstock_462560710.jpg
BeogradDANAS BEZ VODE OVE OPŠTINE U BEOGRADU Zalihe da spreme stanari sledećih ulica - proverite da li ste na spisku!
untitled2.jpg
BeogradBEZ VODE DANAS OVI DELOVI BEOGRADA: U ovim ulicama suve česme od 8.30 do 18 časova: Proverite da li ste na spisku!
voda sa česme shutterstock_2473504711.jpg