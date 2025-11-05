Slušaj vest

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Novi Beograd, u sredu, 5. novembra 2025. godine, od 08.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u delu Ulice Tadije Sondermajera, parna i neparna strana (od broja 1 do broja 11).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna.

Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Još jedna opština bez vode

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u sredu, 5. novembra 2025. godine, od 08.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

Novice Cerovića,

Kladovska,

Knjaževačka i

Lovranska.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna.