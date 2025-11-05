Isključenja
BEZ VODE OD 8.30 DO 18 ČASOVA Žitelji ove beogradske opštine da spreme zalihe - proverite da li ste na spisku
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Novi Beograd, u sredu, 5. novembra 2025. godine, od 08.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u delu Ulice Tadije Sondermajera, parna i neparna strana (od broja 1 do broja 11).
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna.
Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Još jedna opština bez vode
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u sredu, 5. novembra 2025. godine, od 08.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:
- Novice Cerovića,
- Kladovska,
- Knjaževačka i
- Lovranska.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna.
