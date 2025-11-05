Slušaj vest

Tokom izgradnje podzemne garaže u Skerlićevoj, izvođači radova pronašli su šaht sa tunelom koji vodi do podzemne železnice, kao i podzemnu cisternu za mazut, koja služi za grejanje Narodne biblioteke.

Iz Parking servisa kažu da za te objekte nije postojala tehnička dokumentacija.

Dragana Brdar iz JKP "Parking servis" kaže da za nastavak radova to znači da treba izmeniti čitavu konstrukciju garaže, odnosno treba izvršiti preprojektovanje - promeniti tehničku dokumentaciju.

- Upravo zbog toga je Parking servis sa izvođačem radova sklopio aneks kojim se vrši izrada nove tehničke dokumentacije i u okviru koje treba promeniti idejno rešenje garaže, lokacijske uslove, projekat izgradnje radova, za građevinsku dozvolu, ali i na kraju samu građevinsku dozvolu - objasnila je Brdareva.

Nezvanično smo saznali da je rezervoar za lako lož-ulje deo originalnog projekta iz vremena kada je Narodna biblioteka građena.

Izvođači radova pronašli su šaht sa tunelom koji vodi do podzemne železnice Foto: Beograd.rs

Narodna biblioteka ostaje stabilna

Na daljinsko grejanje još ne mogu da se priključe jer ne postoje kapaciteti za toliki prostor. Inače, Narodna biblioteka je još u aprilu angažovala Građevinski fakultet da utvrdi da li će izgradnja podzemne garaže uticati na stabilnost njihove zgrade.

Profesor Građevinskog fakulteta Boško Stevanović kaže da su u aprilu delovi radova izvedeni, pobijeni šipovi, razupore i počela je izgradnja podzemne garaže, i tom prilikom su konstatovali da na samoj konstrukciji objekta nema nikakvih oštećenja koji bi ukazivali da je ugrožena njena nosivost, stabilnost, upotrebljivost.

"Pored vizuelnog pregleda koji smo obavili na licu mesta imali smo i projekat same garaže, projekat obezbeđenja temelja, jame, imali smo geodetska merenja, odnosno repere koji su postavljeni na glavnoj gredi šipova i na biblioteci i analizom svih tih podataka i uvedenih lista konstatovali smo da izvođenje radova na garaži nema nikakvih uticaja na konstrukciju biblioteke", navodi Stevanović.

Radovi bi trebalo da budu završeni sledeće godine Foto: Beograd.rs

Iz Parking servisa kažu da će objekte koji su pronađeni, izvođači zaobići i da ništa neće biti oštećeno. Zbog nepredviđenih okolnosti, izgradnja podzemne garaže u Skerlićevoj poskupela je za oko 18,3 miliona dinara, što je zapravo 1,5 odsto u odnosu na prvobitnu cenu.

Nastavak radova na 12.000 kvadratnih metara

Dok ne bude gotova nova tehnička dokumentacija, Parking servis nastavlja radove tamo gde je to moguće. Trenutno se betoniranju međuspratne ploče.

Podzemna garaža će se prostirati na oko 12.000 kvadratnih metara. Imaće 3 nivoa, više od 350 parking mesta, od toga 19 za osobe sa invaliditetom.