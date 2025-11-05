I pored vremenskih uslova odličnih za vožnju, suvo i sunčano jutro bez padavina, na pojedinim tačkama u Beogradu beleže se veće saobraćajne gužve.
gužve u saobraćaju
NA BRANKOVOM KAO PODMAZANO, NA AUTOKOMANDI KRKLJANAC: Na Gazeli gužva, ali sve teče! GSP ide normalno: Ovako izgleda jutarnji špic u Beogradu (FOTO)
Slušaj vest
GSP ide po uobičajenom redu vožnje uz izmene trasa zbog putarskih radova, poput poteza u Novom Beogradu kod Fontane.
Jutarnji špic u Beogradu Foto: Printscreen/Naxi Kamere
Vidi galeriju
AMSS: Magla ujutro i uveče otežava vožnju, višesatna čekanja kamiona na graničnim prelazima
Česta pojava magle i sumaglice u jutarnjim i večernjim satima usporava i otežava saobraćaj zato se vozači pozivaju da na putevima pored reka i u kotlinama voze pažljivo i na većem odstojanju zbog vlažnih kolovoza i nižih temperatura, saopštio je Auto-moto savez Srbije.
Nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama, ni na putničkim terminalima graničnih prelaza. Kamioni na izlazu iz zemlje, na prelazu Batrovci čekaju osam sati, na Kelebiji šest sati, na prelazima Horgoš i Šid pet sati, a na Bezdanu dva sata.
Kurir.rs/Naxi kamere
Reaguj
Komentariši