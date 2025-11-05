Slušaj vest

GSP ide po uobičajenom redu vožnje uz izmene trasa zbog putarskih radova, poput poteza u Novom Beogradu kod Fontane. 

Jutarnji špic u Beogradu Foto: Printscreen/Naxi Kamere

AMSS: Magla ujutro i uveče otežava vožnju, višesatna čekanja kamiona na graničnim prelazima

Česta pojava magle i sumaglice u jutarnjim i večernjim satima usporava i otežava saobraćaj zato se vozači pozivaju da na putevima pored reka i u kotlinama voze pažljivo i na većem odstojanju zbog vlažnih kolovoza i nižih temperatura, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama, ni na putničkim terminalima graničnih prelaza. Kamioni na izlazu iz zemlje, na prelazu Batrovci čekaju osam sati, na Kelebiji šest sati, na prelazima Horgoš i Šid pet sati, a na Bezdanu dva sata.

Kurir.rs 

