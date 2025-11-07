Slušaj vest

U gotovo svakoj zgradi postoji bar jedan hodnik koji je postao svojevrsno poprište tihe komšijske borbe. Naizgled bezazleni predmeti, par cipela, mali cipelarnik, dečja kolica ili bicikl umeju da izazovu napetost koja se teško razrešava. Za jedne je prostor ispred stana prirodni produžetak doma, mesto na kojem se ostavlja ono što svakodnevica nosi. Za druge, to je zajednički prolaz koji treba da ostane slobodan, čist i uredan.

Propisi su često nejasni ili se ne primenjuju dosledno, pa sve ostaje na dogovoru i dobroj volji. Ali dogovor često izostaje. Obuća, zaboravljena kesa sa smećem ili bicikl naslonjen na zid lako postaju simbol nepoštovanja. U pozadini se, zapravo, vodi borba za granice, gde prestaje moje, a počinje naše.

Povod za haos

Zbog ostavljene kese sa smećem počinje haos Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

I dok jedni tvrde da je nekoliko pari cipela sitnica, drugi u tome vide početak haosa. Tako je u jednoj zgradi u Beogradu nastao haos i rasprava zbog svakodnevnog ostavljanja smeća ispred stana.

Objava sa fotografijom punih kesa pojavila se na društvenoj mreži X i izazvala je lavinu komentara.

- Uselile se nove komšije u zgradu, nikada ih nisam video, al zato svaki dan viđam vreće đubreta ispred njihovih vrata - pisalo je u objavi ispod koje su se nizali komentari:

Odvežite kese

- Ja ne znam iz kojih prašuma se doseljavaju ovi ljudi - isto svuda. Lako rešivo. Odvežete kesu i naslonite je na vrata ispod kvake, kad otvore da se prospe u stan - pisalo je u jednom komentaru, dok je u drugom stajalo:

- Dođe upravnik, ljubazno te zamoli da skloniš kesu, polazi od pretpostavke da si zaboravio, da ovo nisi namerno uradio. Drugi put piše novčanu kaznu, pozove firmu za čišćenje da ovo ukloni a troškove stavi tebi na teret. Od tog momenta te stavi na listu bahatih.