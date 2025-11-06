Zbog neodložnih radova na objektu beogradskog vodovodnog sistema u opštini Čukarica, u četvrtak, 6. novembra 2025. godine, od 8 do 14 sati, bez vode će ostati potrošači u naseljima: Sremčica, Velika Moštanica i Rucka.
3 VELIKA BEOGRADSKA NASELJA BEZ VODE: Zbog neodložnih radova na objektu beogradskog vodovodnog sistema u opštini Čukarica
Umanjen pritisak mogu osetiti potrošači opštine Barajevo.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
