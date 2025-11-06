Slušaj vest

Umanjen pritisak mogu osetiti potrošači opštine Barajevo.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs

